Ski freestyle: Mathilde Gremaud: «Cool d’avoir ajouté cette ligne à mon palmarès»

Elle avait déjà gagné presque tout ce qui était possible de gagner dans sa discipline, le ski freestyle. La Fribourgeoise Mathilde Gremaud, championne olympique en 2022, à Pékin, triple gagnante des X-Games, n’avait plus qu’un titre de championne du monde à décrocher. C’est chose faite depuis ce mardi. Elle a en effet remporté l’or aux Mondiaux de Bakuriani, grâce à un premier run de feu. Nous l’avons jointe au téléphone en Géorgie.

Non, on ne peut jamais être sûre de rien. Celles qui n’ont pas posé leur premier run pouvaient fort bien faire plus fort lors du deuxième. Cela étant, je me sentais bien partie. J’ai bien pensé avoir fait la différence sur le rail, mais je n’étais pas sûre de mes sauts. Donc j’étais soulagée à l’issue du premier run, où j’occupais la tête.