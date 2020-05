Dur printemps pour la rideuse

Mathilde Gremaud et sa famille frappés par le Covid-19

La freestyleuse fribourgeoise sort d’une période compliquée. Son père, déclaré positif au coronavirus, a effectué un séjour à l’hôpital. Mais tout le monde est rétabli.

Ainsi, son père a été testé positif et a dû effectuer un séjour à l’hôpital. «Il a bien ramassé, explique la rideuse. Mais heureusement, il s’en est bien remis. Je ne vous cache pas qu’il y a un ou deux soirs où il était à la maison et où j’ai eu peur. Mais au final, on a tous basculé du bon côté. Et ça fait du bien!»

La freestyleuse de La Berra a elle-même a souffert durant plusieurs jours. «J’ai eu des douleurs musculaires vraiment fortes dans le dos et le fessier, explique-t-elle dans la vidéo (voir ci-dessous). Et j’étais très fatiguée. Mais je m’en suis remise, comme mes deux sœurs et ma maman, qui n’avaient plus ni goût ni odorat pendant un bon moment. C’est donc sûr qu’on a tous chopé le virus. Mais on a affronté cette situation tous ensemble et on s’en est sortis.»