Ski freestyle: Mathilde Gremaud: «Laax manquait, c’est sûr»

Ça va bien! Physiquement aussi. Un peu fatiguée, parce que je sors de six jours de ski de suite (ndlr: l’interview a eu lieu jeudi matin)… On était censé avoir deux jours de libre hier et aujourd’hui, mais ils nous ont rajouté une heure d’entraînement mercredi, et probablement jeudi aussi, si ça se passe bien au niveau du timing. Du coup, je pensais me reposer, mais non! Sinon, tout va bien.

En Big Air, oui. Par contre, en Slopestyle, je n’en ai pas encore fait cette année. Je suis optimiste pour l’épreuve ici à Laax. Mais, honnêtement, j’espère que ça va le faire au niveau de la météo. Ça fait quand même un peu bizarre de ne pas avoir fait de compétition en Slopestyle avant le mois de janvier et on n’a pas beaucoup sauté en décembre, parce que le temps n’a jamais été vraiment au rendez-vous. Il y a eu le Big Air aux États-Unis, où c’était un super entraînement pour les sauts. Mais entre les fêtes de fin d’année et maintenant, on n’a quasiment pas sauté! En tout cas moi… J’espère qu’il va faire beau. Là on a eu deux jours d’entraînement où je me suis dit que je n’étais pas monstre à l’aise s’il y a du vent et que c’est jour blanc. C’est comme toujours, mais bon…