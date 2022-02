Ski freestyle – Mathilde Gremaud, une si belle médaille le jour de son anniversaire

Mathilde Gremaud (à droite, dossard numéro un) a accompagné la Française Tess Ledeux (argent) et la Chinoise Eileen Gu (or, au centre) sur le podium olympique en Big Air.

La Fribourgeoise Mathilde Gremaud s’est parée de bronze le jour de ses 22 ans. Une journée spéciale, inoubliable, pour la freestyleuse de Rolles (FR). «J’étais tellement contente d’être ici, a expliqué la Suissesse. C’était une journée parfaite, avec des conditions parfaites. J’étais confiante car j’avais bien pu me préparer pendant les entraînements. En finale, j’ai réussi à profiter de chaque moment. Il y a avait une bonne atmosphère entre les concurrentes, c’était fun. Et cette médaille, c’est le plus beau des cadeaux.»