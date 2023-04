Mathis a balayé la Suisse

Le pic de la tempête sur le Plateau a été mesuré à Koppigen (BE). Mais Neuchâtel et Cressier (NE) ont été malmenés avec des rafales à 120 et 118 km/h.

Il valait mieux ne pas s’approcher des arbres pour promener son chien vendredi. Un conseil valable aussi ce samedi. ChTalos

La Suisse a été sérieusement décoiffée vendredi et ce n’est pas fini. Selon MétéoSuisse, la tempête «Mathis», qui a atteint la côte néerlandaise vendredi soir, a balayé notre pays avec des vents parfois très violents. Il y a ainsi eu un pic de rafales de 136 km/h à Koppigen sur le Plateau bernois et de 130 km/h à Egolzwil sur le Plateau lucernois, précise l’organisation.

Côté romand, c’est Neuchâtel et Cressier (NE) qui ont été les communes les plus malmenées avec des vents soufflant à 120 km/h et 118 km/h. Des rafales ont aussi été mesurées à 110 km/h à Delémont, dans le Jura, et à 107 km/h du côté de St-Prex (VD) sur les bords du Léman.

144 km/h au Säntis, 133 km/h au Chasseral

En montagne, Mathis a soufflé encore plus fort. Le record a été mesuré au Säntis dans les Préalpes appenzelloises avec des pointes à 144 km/h. Le Chasseral (BE) a été balayé lui par des vents à 133 km/h. Aux Diablerets, des rafales à 120 km/h ont été enregistrées. Le col du Saint-bernard a été malmené avec des vents à 119 km/h tandis que le Moléson a été balayé à 115 km/h.

«Les rafales maximales ont quelque peu diminué vendredi soir, surtout sur les régions de plaine. L’alerte de niveau 3 a été levée, mais une alerte de niveau 2 est maintenue pour le nord des Alpes jusqu’à samedi soir», a précisé MétéoSuisse qui précise que les courants d’altitude resteront forts et qu’il il faudra toujours s’attendre à des rafales entre 60 à 90 km/h par moments en plaine et entre 100 à 130 km/h en montagne. Le vent faiblira ensuite dans la nuit de samedi à dimanche.

Déraillements et dégâts

Ces violentes rafales ont provoqué vendredi le déraillement de deux trains près de Bienne, l’un à Lüscherz (BE), qui a fait trois blessés, l’autre à Büren zum Hof (BE), qui a fait lui 12 blessés dont un grièvement. Le vent a aussi endommagé la structure du toit d’un chantier à Liestal (BL) qui a été projetée contre la façade d’une maison, a indiqué samedi la police cantonale bâloise. Une personne a été légèrement blessée. Et dans le canton d’Argovie, des barrières de chantier et des arbres ont été arrachés.

Une jeune fille blessée à Domdidier (FR)

En Suisse romande, le canton de Fribourg annonce qu’une jeune fille de 14 ans qui se trouvait à un arrêt de bus a été légèrement blessée suite à la chute d'un arbre à Domdidier. Plus d’une trentaine d’interventions ont occupé les services de secours en raison de chutes d'arbres, de tuiles qui se sont envolées ou encore d'autres dégâts aux infrastructures, selon la police. Le Jura ne rapporte aucun incident en lien avec les intempéries. Malgré la violence des vents, seules quelques tuiles se sont envolées dans le canton de Neuchâtel. Rien de spécial du côté du Valais. Quelques arbres tombés ou des barrières déplacées, mais rien de plus non plus, dans le canton de Vaud.