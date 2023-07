Matière fécale dans l’Arve: du mieux, mais la baignade reste déconseillée

Pas de flambée



La bactérie Escherischia coli peut entraîner nausées, diarrhées ou vomissements, qui disparaissent en quelques jours. En cas de symptômes, il est recommandé de s’hydrater suffisamment et s’ils persistent, ou sont plus graves, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé. Les jeunes enfants, les personnes âgées ou fragiles sont les plus à risque. Pour l’instant, aucune flambée de cas n’a été rapportée aux autorités cantonales, indique Nicolas Müller, directeur numérique et réseau de soins à la Direction générale de la Santé.