Genève: Matière fécale: retour à la normale pour l’Arve

Les loisirs peuvent reprendre dans l’Arve et dans le Rhône après la Jonction.

Les activités sont à nouveau possibles dans l’Arve. Depuis le 16 juillet, elles n’étaient plus recommandées en raison d’un taux trop élevé de la bactérie fécale E.coli. Un dernier prélèvement, effectué mardi, indique que sa concentration «revient à un niveau habituel pour des conditions pluvieuses», communique le Canton, ce mercredi. En amont et en aval de la station d’épuration d’Ocybèle à Gaillard (F), victime d’un incident le 12 juillet, les analyses «confirment que les installations fonctionnent à nouveau de manière normale». Toute autre source de déversement a été écartée. La recommandation spéciale de renoncer aux activités de loisirs et de baignade dans la rivière est donc levée, comme c’était le cas pour le Rhône mardi.