Genève

Matinée de feu pour les pompiers genevois

En deux heures, les sapeurs professionnels ont été appelés sur trois incendies, disséminés dans tout le canton. Les sinistres n’ont heureusement pas fait de victimes.

La changement de garde, ce dimanche matin, a été mouvementé pour les femmes et les hommes du Service d’incendie et de secours (SIS). Coup sur coup, entre 6h14 et 8h25, trois alertes ont mobilisé les sapeurs professionnels. La dernière a été la plus sérieuse. Un incendie a éclaté dans un appartement, au 4e étage du numéro 11b rue de la Golette, à Meyrin (GE). «Il y a eu un gros dégagement de fumée en façade et dans l’allée, relate le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du SIS. La famille qui habitait le deux-pièces a pu quitter les lieux avant notre arrivée. Mais l’appartement est détruit.» Ses occupants seront relogés par la commune. Il n’y a pas eu de blessé.