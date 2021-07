Encore sous le choc : Matt Damon a dit non à 280 millions de dollars

L’acteur américain aurait pu faire fortune s’il avait joué dans «Avatar», selon Deadline.

Et Matt Damon ne manque pas d’humour quand il raconte l’anecdote. « On m'a proposé un petit film appelé Avatar. James Cameron m'a offert 10% du film. Je vais entrer dans l'Histoire... Vous ne rencontrerez jamais un acteur qui a refusé plus d'argent.»