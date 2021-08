Los Angeles : Matt Damon repris par sa fille pour une expression homophobe

L’acteur américain a expliqué avoir banni le mot «pédé» de son vocabulaire.

Les déclarations du quinqua ont provoqué un tel scandale sur internet, que la GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), l’association américaine de veille médiatique œuvrant à dénoncer les discriminations et les attaques à l'encontre des personnes LGBT au sein des médias, a également réagi lundi 2 août 2021, via un porte-parole: «Il doit y avoir une responsabilité à une époque où les insultes anti-LGBTQ restent endémiques et peuvent alimenter la discrimination et les stéréotypes, en particulier lorsqu'elles sont utilisées par des personnes extérieures à la communauté pour diffamer ou décrire les personnes LGBTQ.» Le jour-même, Matt Damon s’est réexpliqué dans un communiqué, dans l’espoir d’atténuer ce bad buzz. Rappelons qu’en 2017, en plein mouvement #metoo, l’acteur américain avait déjà fait polémique avec des propos sexistes.