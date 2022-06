Golf : Matt Fitzpatrick dompte un parcours exigeant et s’adjuge l’US Open

L’Anglais a remporté dimanche, son premier Majeur. Il s’agit de son premier titre sur le circuit nord-américain PGA. Onze concurrents ont fini dans le par.

Agé de 27 ans, le 18e joueur mondial est le septième golfeur de l’histoire à réussir pareille performance, après Orville Moody (US Open 1969), Paul Lawrie (British Open 1999), Shaun Micheel (Championnat PGA 2003), Michael Campbell (US Open 2005), Louis Oosthuizen (British Open 2010) et Danny Willett (Masters 2016).