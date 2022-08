House of the Dragon: trop de sexe pour Matt Smith

«House of the Dragon» : Matt Smith pense qu’il a un peu trop de scènes de sexe

L’acteur, qui joue le rôle de Daemon Targaryen dans «House of the Dragon», s’est demandé si toutes les séquences où on le voit dénudé étaient vraiment nécessaires.

Matt Smith est l’un des héros de «House of the Dragon». Ollie Upton/HBO

C’est le 22 août 2022 que les téléspectateurs découvriront enfin le premier épisode de «House of the Dragon». Les fans suisses de l’univers imaginée par George R. R. Martin devront se lever tôt – ou se coucher tard – puisque la fiction sera proposée en même temps qu’aux États-Unis sur RTS1 et sur OCS via blue TV à 3h du matin. Mais cela devrait valoir la peine, surtout pour celles et ceux qui apprécient la plastique de Matt Smith.

L’acteur britannique de 39 ans a en effet confié au magazine «Rolling Stone» qu’il y avait beaucoup de scènes de sexe dans ce préquel, qui se joue 200 ans avant les événements de la sulfureuse série «Game of Thrones». «Vous finissez par vous demander: «A-t-on vraiment besoin d’une autre scène de sexe?» Et on vous répond: «Oui, on en a besoin.» Je crois qu’il faut se poser la question de savoir ce que l’on fait. Est-ce qu’on représente ce qu’il est écrit dans les livres ou est-ce que l’on dilue les livres pour coller à notre époque? Et je pense que c’est notre travail d’être fidèles aux bouquins en étant sincères et honnêtes», a-t-il dit.

S’il a fait son job consciencieusement, celui qui a incarné le célèbre Docteur dans «Doctor Who» estime cependant qu’il a dû tourner un peu trop de scènes de sexe. «Mais c’est certainement une bonne nouvelle pour les personnes qui aiment voir Smith torse nu», a-t-il conclu avec malice.