Italie : Matteo Renzi claque la porte du gouvernement, privé de majorité

La formation centriste de l’ex-Premier ministre Matteo Renzi ne fait plus partie de la coalition au pouvoir, qui, sans les 18 élus d’Italia Viva, perd du coup sa majorité au Sénat.

Après des semaines de critiques et de menaces, Matteo Renzi, Premier ministre de 2014 à 2016, a annoncé au cours d’une conférence de presse la démission des deux ministres de son parti Italia Viva: Teresa Bellanova (Agriculture) et Elena Bonetti (Famille).

Alors que la crise sanitaire a déjà tué plus de 80’000 personnes dans la péninsule, Matteo Renzi reproche notamment à Giuseppe Conte sa gestion jugée solitaire de la pandémie et son plan pour dépenser les plus de 200 milliards d’euros que l’Union européenne doit octroyer à l’Italie dans le cadre de son méga plan de relance.