Football: Matteo Vanetta nommé directeur technique de l’Académie du Lausanne-Sport

Ancien joueur professionnel de 1995 à 2008, le Tessinois de 44 ans a notamment évolué à Sion (1997-1999) et Servette (1999-2001 puis 2002-2003). Après sa carrière, il s’est orienté vers la relève, occupant le poste d’entraîneur assistant au sein de plusieurs sélections suisses de jeunes (M18, M19, M20). Matteo Vanetta est également passé par la formation de Servette et, surtout, de Young Boys. À YB, il fut aussi adjoint de Gerardo Seoane et David Wagner, avant d’assurer l’intérim de mars à juin 2022.