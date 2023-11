Matthew Perry aurait replongé dans la drogue avant de mourir

Matthew Perry, qui était âgé de 54 ans, a ainsi publié beaucoup plus que d'habitude sur les réseaux sociaux, ce qui, selon elle, ne lui ressemble pas. Son dernier post sur Instagram , cinq jours avant sa mort, le montrait dans le jacuzzi et était signé «Mattman», son alter ego basé sur son obsession pour le personnage de bande dessinée Batman.

«Il avait un problème avec l'eau quand il se droguait»

«Ce truc de “Mattman” n’était pas quelque chose qu’il faisait quand il était sobre, explique Kayti Edwards. “Mattman” sortait quand il n'était pas sobre et qu'il se sentait un peu invincible. J'étais là quand il se défonçait, même si je ne me défonçais pas avec lui, et quand je disais qu'il devrait peut-être se calmer un peu avec la drogue, il disait : “Non, je m'appelle Mattman”».