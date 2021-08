Insultes lors de Sion-St. Gall - Matthias Hüppi: «Nos supporters ne sont pas des extrémistes»

Une chose est claire: nous n’accepterons aucune manifestation de racisme autour de notre club, nous condamnons tout acte de racisme et si nous identifions les auteurs de ces actes, ils seront sanctionnés. Mais pour l’instant, nous n’avons qu’une version de l’histoire, nous n’avons que les propos qui viennent du FC Sion et de notre côté, à Saint-Gall, nous sommes en train de vérifier les faits. Une fois que les faits seront établis, je prendrai une position officielle. J’étais au stade, je n’ai pas entendu de cris de singe ni d’insultes racistes. Je ne dis pas que cela ne s’est pas produit, je dis qu’il faut essayer de savoir exactement ce qui s’est passé pour pouvoir se prononcer. Parfois, quand on réagit trop rapidement, on ne dit pas que des choses intelligentes. J’ai l’impression qu’au FC Sion, les esprits se sont très vite échauffés.