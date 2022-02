Paris : Matthieu Delormeau a eu une étonnante addiction

Le chroniqueur de «TPMP» a été accro au sport, ce qui a failli lui faire perdre son équilibre.

Si les addictions aux drogues, à l’alcool, à la nourriture et au sexe sont bien connues du grand public, il en existe d’autres auxquelles on ne pense pas forcément. Dans «TPMP», mercredi 23 février 2022, Matthieu Delormeau a révélé qu’il était devenu accro au sport, il y a quelques années. «On parle de drogues très dures, mais il y a des drogues beaucoup plus sournoises. C’est tout bête, mais moi je faisais tous les jours énormément de sport. Je me sentais très, très bien», a-t-il raconté.