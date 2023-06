Matthieu Delormeau évoque des tensions avec Cyril Hanouna

Le Français accro au sport a commencé par affirmer qu’il n’avait pas choisi de partir avant la fin de la saison pour faire le buzz. «L’émission me correspondait sans doute moins, ma relation avec Cyril Hanouna était parfois un peu tendue, même si nous avons une affection mutuelle et qu’elle se poursuivra. Et je ne sais pas mentir à l’antenne. Alors, si c’est pour faire la tête à l’écran, autant partir», a-t-il dit.

Et s’il évoque des conflits et des mauvais souvenirs, pas question pour Matthieu Delormeau d’entrer dans les détails. «TPMP» et le groupe Bolloré m’ont nourri et donné de belles émissions pendant huit ans. Je divorce, certes, mais ne comptez pas sur moi pour mordre les mains qui m’ont nourri», a-t-il conclu, assurant qu’il ne reviendrait pas dans le programme.