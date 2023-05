Matthieu Delormeau annonce qu'il quitte TPMP

On ne reverra plus Matthieu Delormeau dans «Touche Pas à Mon Poste» ni à la présentation de «TPMP People», chaque samedi. Le Français de 49 ans, ancien accro au sport , a en effet indiqué sur Twitter vendredi 12 mai 2023 qu’il se retirait de l’antenne.

«Après sept années, j’ai décidé de quitter définitivement «TPMP» et «TPMP People». Je voulais vous remercier, vous les téléspectateurs en espérant vous avoir diverti, amusé, touché, et, je sais aussi, parfois agacé», a twitté Matthieu Delormeau. Dans son texte, il a également remercié la chaîne C8 ainsi que ses équipes: «Et évidemment aussi Cyril (ndlr: Hanouna).» «La vie est belle et on a la chance d’en avoir plusieurs», a ajouté le chroniqueur et animateur sans préciser quels étaient ses projets.