Clash : Matthieu Delormeau seul contre tous

Le chroniqueur a eu des échanges houleux dans «TPMP», à cause ses propos polémiques sur Bilal Hassani.

Quand ses collègues, Valérie Benaïm et Isabelle Morini-Bosc, lui ont répondu que Bilal avait «le droit d’être comme il est», Matthieu leur a rétorqué: «Il est censé nous représenter, nous les homosexuels!» De son côté, Steevy Boulay lui a répondu que l’homosexualité pouvait avoir plusieurs facettes et qu’il fallait être tolérant. «Je trouve que c’est malvenu, surtout de ta part, de juger ça», a-t-il déploré. Furax, Matthieu a qualifié l’équipe de Cyril Hanouna de «faux culs», en leur balançant: «Il aurait eu les cheveux courts et serait habillé comme un garçon, on ne l’aurait pas fait danser avec un homme. Ça s’appelle de la télévision!»