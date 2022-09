Automobilisme : Mattia Binotto a toujours la confiance de Ferrari

Montré du doigt et très critiqué depuis le début de la saison pour ses erreurs stratégiques à répétition, le directeur sportif de Ferrari Mattia Binotto reste dans les bons papiers de son patron John Elkann qui continue de croire en lui et le soutenir. Si les rumeurs de son licenciement étaient de plus en plus présentes et oppressantes depuis le début chaotique de l’exercice en cours de l’écurie, le PDG de la marque italienne a tenu, à la veille du Grand Prix d’Italie à Monza, à renouveler sa confiance au frère d’Andrea Binotto lors d’une interview à La Gazzetta dello Sport relayée par le quotidien français L’Équipe.

«Nous avons une grande confiance en Mattia Binotto et apprécions tout ce que lui et nos ingénieurs ont fait, avance l’homme d’affaires de 46 ans. Faire confiance à Binotto et son équipe a été la bonne décision et elle a payé. Grâce à eux, nous sommes compétitifs et nous gagnons de nouveau. Je suis sûr qu’avant 2026, Ferrari remportera à nouveau les titres constructeurs et pilotes, avec Charles Leclerc en pole position.»