Cyclisme: Mattias Skjelmose remporte le Tour de Suisse le plus tragique

Le Danois Mattias Skjelmose, 22 ans, auteur d’un superbe chrono final dans la 8e et dernière étape, a conservé son maillot jaune devant deux des pépites les plus attendues du peloton mondial: l’Espagnol Juan Ayuso (à 9 sec), 20 ans et déjà troisième de la Vuelta la saison dernière, et le Belge Remco Evenepoel (à 45 sec), champion du monde en titre et star mondiale à 23 ans, vainqueur du Tour d’Espagne 2022. Meilleur Suisse du jour et au général, Stefan Bissegger termine 4e, à 23 secondes (49e au général).