«Merci la vie!» s’écriait Maude Besse à l’interview. Après un long moment loin des compétitions, la rideuse de Bruson a fait fort pour la reprise du Freeride World Tour à Ordino-Arcalis en Andorre. Elle semble en tout cas bien remise de son opération au genou. Ce vendredi, elle a décroché la troisième place, avec un score de 69,33 points. «C’était un run assez assuré, j’avais surtout envie de poser ce que j’essayais, après deux ans sans compétition» réagissait la Bragnarde. Elle était aussi comblée par son résultat, une très bonne place sur le podium: «C’était vraiment inespéré!». Seules Hedvig Wessel (86,67) et Juliette Willmann (78,67) ont fait mieux que la Valaisanne.

D’autant plus qu’elle a été tenue loin des compétitions durant deux longues années: «J’ai un peu fait le vide en 2019, après ma chute. J’avais besoin de me retrouver un peu. Presque deux ans après, c’est un énorme plaisir d’arriver «au fond», sur ses skis et de profiter avec tout le monde. Je suis tellement contente d’être ici», se réjouissait Maude Besse.