Course de montagne: Maude Mathys: «C’était inespéré»

Certainement, vendredi, sur la course de montée (9 km), les plus jeunes sont parties trop vite. Je suis restée en embuscade et à partir du 6e km, qui devenait plus raide, j’ai produit une accélération qui m’a permis de mettre un petit écart. J’ai pu faire la différence sur la fin sur une partie plus roulante. L’expérience a sans doute été utile, d’ailleurs, nous avons eu un podium de vieilles, puisque j’ai 35 ans, la deuxième a 43 ans et la troisième 42 ans.

Après mon succès de vendredi, je me suis très vite concentrée sur la récupération, dans la perspective de la course de montée et de descente de dimanche (18 km). Je n’ai pas fêté. En revanche, j’ai beaucoup bu, mangé des protéines, des glucides. Puis je me suis fait masser, j’ai fait de l’électrostimulation, enfilé des bas de contention pour favoriser le retour veineux et plongé mes jambes dans la mer. J’ai aussi fait une petite marche, le samedi et du stretching. Si bien que le jour de la course, je suis restée en contrôle jusqu’au 10e km. Comme j’étais à l’aise, j’ai placé une accélération dans une montée, pour terminer avec plus d’une minute d’avance sur la Roumaine Monica Florea.