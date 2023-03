Course à pied: Maude Mathys gagne officiellement l’édition 2022 de Sierre-Zinal

Maude Mathys a finalement gagné à deux reprises Sierre-Zinal en 2019 et 2022. Freshfocus

Les organisateurs de Sierre-Zinal ont tranché dans le vif. Samedi, ils ont annoncé qu’ils n’allaient plus attendre et qu’ils mettaient hors course Esther Chesang, gagnante de l’épreuve en août 2022.

En janvier 2023, Antidoping Agency of Kenya avait averti le comité d’organisation de la Course des Cinq 4000 que la Kényane était suspendue provisoirement depuis le 11 mai 2022. Si l’instance avait fait son travail en temps et en heure, elle n’aurait pas eu le droit de s’élancer sur les sentiers anniviards. «Après sa victoire chez nous, Esther Chesang a été contrôlée par l’agence mondiale antidopage (WADA): elle était négative. Pour nous, tout était donc en ordre. Ce n’est qu’après la communication des Kényans que nous avons décidé de suspendre le classement féminin», rappelle Valentin Genoud, directeur adjoint de Sierre-Zinal.

Exclusion officiellement prononcée

Dans cette affaire, les procédures disciplinaires sont toujours en cours. «Depuis janvier, nous avons eu beaucoup de discussions avec la fédération internationale de lutte antidopage au niveau de l’athlétisme. Nous voulions vraiment avancer. Si nous attendions une suspension définitive, les choses auraient pu durer plusieurs mois, voire des années. Nous avons donc décidé d’utiliser un article du règlement de l’agence mondiale antidopage qui stipule que si on a un athlète qui est suspendu provisoirement on peut le disqualifier. C’est pour cela qu’on prononce aujourd’hui officiellement la disqualification d’Esther Chesan», poursuit Valentin Genoud.

C’est donc Maude Mathys, deuxième à l’arrivée à Zinal en août dernier, qui récupère la première place. La Chablaisienne inscrit donc son nom pour la 2e fois au palmarès de cette mythique course de montagne, après 2019. Cette année-là, son succès en 2 h 49’20’’ était assorti d’un record de la montée.

Un Kényan également déclassé chez les messieurs

Chez les messieurs, les organisateurs avaient déjà dû faire face à un problème lié au dopage. Mark Kangogo, lui aussi Kényan, s’est fait prendre par la patrouille après un contrôle effectué à l’arrivée de la Course de Cinq 4000 en août 2023. «Pour lui, le cas était plus simple à régler. Comme son test positif a été effectué chez nous, nous avons pu le déclasser dès que nous avons eu les résultats, et déclarer l’Espagnol Andreu Blanes vainqueur», précise Valentin Genoud.

«L’image de Sierre-Zinal n’a pas été ternie, au contraire. La ligne que nous avons tenue nous a donné plus de crédibilité au niveau international.» Vincent Theytaz, directeur de Sierre-Zinal

Toutes ces affaires liées au dopage ne risquent-elles pas de ternir l’image de l’épreuve valaisanne, qui fait partie à la fois du circuit de la Coupe du monde et des Golden Trail World Series? «Le dopage fait du mal au sport en général. Il rend l’affaire désagréable pour les populaires, les bénévoles, nos partenaires… Après, avec le recul que nous avons sur le cas Kangogo, on peut dire que l’image de Sierre-Zinal n’a pas été touchée. Au contraire, la ligne que nous avons tenue nous a donné plus de crédibilité au niveau international. Et nous allons continuer à nous impliquer. Nous allons également travailler avec les coaches européens qui amènent ces athlètes africains, afin qu’ils les sensibilisent à la cause. De plus, notre nouveau règlement, plus dur, va nous permettre de nous retourner contre ses intermédiaires en cas de manquements», relève pour sa part Vincent Theytaz, directeur de la Course des Cinq 4000.