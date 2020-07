Genève

Maudet: probablement le tribunal mais pas de démission

Après l’annonce de son renvoi en jugement pour son voyage à Abu Dhabi, le conseiller d’Etat PLR a tenu une conférence de presse. Selon lui, «une bonne partie du dossier s’est effondrée».

Pour le magistrat, ce renvoi en justice est un «pallier positif. Je vais enfin pouvoir me défendre face à une instruction menée à charge.» L’élu a estimé qu’en réalité, il était «sur le banc des accusés» depuis que l’affaire sur son périple aux Emirats et son financement a été révélée. Un voyage sur lequel Pierre Maudet a publiquement avoué avoir menti à plusieurs reprises. Mais pour son avocat, Me Grégoire Mangeat, «les accusations sont très faibles et très fragiles. Nous plaiderons l’acquittement.» L’élu a aussi dénoncé «les attaques d’adversaires politiques». Mais face aux juges, «ma défense est prête», a-t-il affirmé.