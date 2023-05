Elections au conseil d’Etat: Genève fait rebasculer les 26 cantons à droite

«L’ambiance actuelle, après avoir été relativement progressiste et écologique il y a quatre ans, est plutôt redevenue un peu plus conservatrice.»

Selon lui, si le Centre, le PLR et l’UDC s’allient, la gauche n’a aucune chance au niveau cantonal et national. PS, Verts et leurs alliés plafonneraient, d’après les estimations de Michael Hermann, à environ 30% des électeurs. Le spécialiste considère que la période est propice aux partis de droite. «L’ambiance actuelle, après avoir été relativement progressiste et écologique il y a quatre ans, est plutôt redevenue un peu plus conservatrice.»