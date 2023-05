Maudet, Hiltpold ou un autre au DIP? Cela importe peu aux maîtres 

Les professionnels de l’éducation doutent que le changement à la tête du Département de l’instruction publique bouleverse vraiment leur quotidien.

On imaginait les enseignants politisés, ils sont surtout désabusés. Le 1er juin, le Département de l’instruction publique (DIP) aura un nouveau patron, mais ce changement ne leur inspire ni crainte, ni espoir. «20 minutes» en a sondé huit au lendemain de l’élection du Conseil d’Etat. La plupart pensent que leur quotidien ne sera pas bouleversé, quel que soit l’élu. La PLR Anne Hiltpold et Pierre Maudet (Libertés et justice sociale) paraissent bien placés? Sur le terrain, on n’attend pas grand-chose de cette redistribution des cartes.

«Peut-on faire pire qu’aujourd’hui?»

«On est méfiants, on attend de voir, explique cet instituteur. Souvent, beaucoup de choses sont promises, puis stoppées à cause des budgets. Anne Emery-Torracinta voulait bien faire, mais les budgets n’ont pas suivi, comme pour l’école inclusive. On se retrouve avec beaucoup plus d’enfants très difficiles en classe, sans aucune aide.» Une maîtresse éprouve le même sentiment. «On ne sait jamais ce qu’on va gagner ou perdre, mais depuis quelques temps, on perd beaucoup… On devait n’avoir que dix-huit élèves en classe en REP (ndlr: les écoles des quartiers défavorisés), cet engagement ne vaut plus rien. Peut-on faire pire qu’aujourd’hui? Je ne sais pas. C’est souvent des belles promesses. Alors, que machin ou machin dirige le DIP, je doute que ce soit déterminant.»

«Pour bouleverser une organisation, il faut du temps»

Ainsi cet enseignant avoue-t-il avoir «très peu d’avis sur l’élection. Je vois mal comment un bouleversement pourrait survenir, à part mettre plus de moyens pour l’inclusion, ce que les politiques n’arrivent pas à faire.» Il pressent donc un quotidien inchangé, ce d’autant plus que «pour bouleverser cette grosse organisation qu’est le DIP, il faut du temps. Je m’attends plutôt à de petits changements sporadiques.»

«Peut-être faut-il un coup de pied dans la fourmilière»

Le renouvellement ne rebute néanmoins pas la profession. «A la fin du mandat d’Anne Emery-Torracinta, on sentait un essoufflement, dit un jeune maître. Le changement ne m’inquiète pas. Il faut essayer pour voir, sinon on s’encroûte, et après on est les premiers à dire que rien ne change.» Alors, Pierre Maudet, Anne Hiltpold, quelqu’un d’autre? Il n’a pas de préférence, mais «peut-être qu’il faut un bon coup de pied dans la fourmilière. Peut-être que Maudet sait le faire. Mais il faudra évidemment y mettre la manière.»

«A la direction générale, ils sont à cran»

Ce fameux coup de pied dans la fourmilière «ne ferait peut-être pas de mal», admet un collègue. Pour lui, «gauche ou droite, ça ne fait pas de différence, c’est une question de compétence». Certes, il préférerait «clairement» qu’Anne Hiltpold reprenne le DIP, mais pense qu’elle ou un autre, «ça ne changera pas grand-chose à mon quotidien». En revanche, dit-il, «à la direction générale, ils sont à cran. Ils veulent tout sauf Maudet.» Sur le terrain, on est loin de ces considérations. «Ce n’est pas comme si on avait pris en compte notre avis ces dernières années, déplore une institutrice. On se sent déjà comme des pions. Ca ne changera pas grand chose avec Maudet.»

«Très problématique que Maudet reprenne le DIP»

Finalement, seuls deux des enseignants interrogés souhaitent vraiment éviter l’ex-conseiller d’Etat revenu en grâce, la première préférant «Delphine Bachmann ou quelqu’un de la gauche», le second jugeant «très problématique qu’il reprenne le DIP vu ce qu’on lui reproche en matière de gestion». Mais ce dernier émet surtout deux souhaits: «on espère un magistrat avec une fibre sociale, car l’enseignement est un métier fondamentalement social», et «on attend des moyens et qu’on nous fasse davantage confiance qu’aujourd’hui».

«Des moyens pour les écoles des quartiers défavorisés»