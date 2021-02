« Ce n’est évidemment pas anodin de me retrouver devant vous, Madame la Présidente, en tant que magistrat » , a déclaré Pierre Maudet, mardi à l’entame de son audition devant le Tribunal de police. Une audition que le conseiller d’Etat démissionnaire, prévenu d’acceptation d’avantage s , a dit attendre « avec impatience et appréhension » , après « trois ans de calvaire, dont je suis en large partie responsable ». Visiblement très concentré, Pierre Maudet a tenu à répondre debout. Il a contesté l’accusation.

Un «honneur pour moi et le Canton»

Sur son voyage à Abu Dhabi en novembre 2015, dont les frais ont été pris en charge par la famille royale, le ministre a déclaré avoir « accepté une invitation officielle qui représentait un honneur pour moi et le Canton » . Il a expliqué que l’origine de ce séjour remontait à un précédent déplacement, au printemps 2015, à Dubaï, dans le cadre d’une mission économique « réussie » . L’existence du Grand Prix de F1 d’Abu Dhabi et son importance pour les émirats lui ont été rapporté e s à ce moment-là, lors d’une discussion informelle avec le ministre de la S écurité d’Abu Dhabi. Pierre Maudet a dit y avoir vu l’occasion de poursuivre ce qui avait été entrepris à Dubaï et de faire notamment revenir les touristes émiri en s à Genève, entre autres. Il a indiqué en avoir parlé à la délégation genevoise, dont faisaient partie ses coprévenus, Antoine Daher et Magid Khoury. C’est ce dernier qui lui alors parlé de ses liens avec la famille royale et de la possibilité d’une invitation officielle.