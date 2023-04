L’ex-prodige de la politique genevoise tient sa revanche 

«J’y ai toujours cru»

«Monter une formation politique en six mois, avoir dix députés et finir dans la course au Conseil d’État, on a connu pire comme dimanche, a résumé l’ex-PLR, qui a réuni plus de 30’000 voix au 1er tour de l’Exécutif. Personne ne nous créditait du quorum (ndlr: les 7% nécessaires pour siéger au Parlement), c’est une bonne surprise, je me suis battu pour. J’y ai toujours cru», a-t-il affirmé. Le politicien de 45 ans a salué «avant tout, la réussite collective» de son parti qu’il explique par «nos propositions, très concrètes et réalisables en cinq ans». Pour le candidat de LJS, Laurent Seydoux, il est «évident qu’on a besoin d’une locomotive comme Pierre Maudet», tout en soulignant l’importance d’une «campagne de terrain, avec une équipe soudée et un travail de fond».