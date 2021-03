Pierre Maudet, conseiller d'Etat genevois. LMD – Sébastien Anex

Une forme de soulagement. C’est ce qui semble prévaloir dans le ton d’un membre du Département du développement économique, le dicastère définitivement retiré à Pierre Maudet mercredi, qui réagit après la divulgation du rapport Fonjallaz mercredi. Cette personne, que nous appellerons X pour préserver son identité, confirme les sévères conclusions de l’ancien juge fédéral, les imputant au fonctionnement du magistrat. «La crise a tendu la situation, mais le problème de fond qui existait déjà sans le COVID, c’est la démarche de Pierre Maudet. Il n’a pas le sens de la proportion», abonde X. Dans son rapport sur le fonctionnement du DDE, Jean Fonjallaz décrit la gestion du magistrat comme particulièrement autoritaire et déstabilisatrice, causant «stress, souffrance, angoisse ou peur».

Ordres par oral problématiques

Notre contact relève une particularité du fonctionnement interne du DDE, l’oralité régnant manifestement en maître en termes de communication entre le magistrat et le personnel de l’Etat. Le rapport Fonjallaz fait rapidement état de la recommandation de Pierre Maudet à ses collaborateurs d’utiliser la messagerie cryptée Signal afin d’interagir à l’interne. L’expert juge cela «surprenant du point de vue de la protection des données et du suivi des informations, en particulier sur ce dernier aspect si la fonction ‘’messages éphémères’’ est activée». Le juge ajoute qu’il n’a pas investigué plus avant cet aspect. «M. Maudet a, d’un jour à l’autre, décidé de donner ses instructions par messagerie cryptée réputée intraçable, affirme X. Le problème, c’est que lorsque la fonction éphémère est activée, elle empêche de pouvoir rendre des comptes sur votre travail, par exemple en cas d’audit.»

Le rôle de la cheffe de cabinet en question

Ce membre du DDE s’interroge sur le rôle assigné à certaines personnes, notamment la cheffe de cabinet du magistrat. «Elle se comportait comme si elle occupait la fonction de directrice des ressources humaines, entre autres casquettes.» De manière générale dans l’administration cantonale, X estime d’ailleurs que le rôle de chef de cabinet, qui n’est pas un fonctionnaire, mais un agent auxiliaire de l’Etat, n’est pas suffisamment cadré. «Ils s’arrogent des prérogatives et un pouvoir décisionnel et politique qu’ils n’ont pas. Au point de vouloir être considérés comme le magistrat.»

X estime que l’attitude de la cheffe de cabinet de Pierre Maudet a aggravé les problèmes relationnels avec des cadres du département. Dans son expertise, l’ancien juge fédéral souligne qu’il lui était «reproché de manière générale son interventionnisme» et recommande au Conseil d’Etat de «procéder à une clarification du cahier des charges des Chefs de cabinet dont les missions ne sont décrites par aucun texte normatif».

Mêmes exigences

Fin octobre, après la mise à jour de problèmes de ressources humaines importants, le DDE a été transféré provisoirement sous l’autorité de la conseillère d’Etat Nathalie Fontanet. «Le gens ont retrouvé de l’énergie», confie ce membre du DDE. Pour X, l’ambiance de travail a été profondément modifiée: «Pierre Maudet ne reconnaît jamais vraiment ses erreurs, car il s’estime supérieur à toute chose vivante à Genève. Vous avez beau lui expliquer qu’une chose est inconcevable ou inéquitable, il refuse de le comprendre et vous demande de poursuivre. Nathalie Fontanet écoute ses collaborateurs et s’adapte à la réalité pour atteindre les objectifs fixés. Et surtout, elle sait dire merci.» Pour autant, affirme X, elle n’est pas moins exigeante que Pierre Maudet, bien au contraire.

Un département chair à canon?

X se dit par ailleurs effaré de constater que son ancien patron a réussi à recueillir le vote de près de 30’000 Genevois et Genevoises. Le membre du DDE s’interroge sur ce qui se passera si Pierre Maudet est élu. «Quel département va-t-on lui jeter en pâture? Il fait campagne sur l’économie. Il affirme qu’il a la solution à tous les problèmes. En réalité, il est le problème et la solution est de cesser de croire à ses mensonges. Les fonctionnaires du DDE qui ont travaillé pour lui, et dont il ne s’est jamais plaint jusqu’ici car c’est lui qui les a pour la plupart engagés, l’ont soutenu à 100% jusqu’à ce qu’il perde le sens des réalités. Pour reprendre sa métaphore militaire du moteur de char d’assaut dans une Twingo (NDLR: sur Léman Bleu, l’élu a estimé que lui confier un département de 35 collaborateurs équivalait à mettre un moteur de char dans la toute petite voiture française), pour illustrer l’opinion qu’il se fait de lui et des ressources de l’Etat, un collègue m’a fait remarquer l’autre jour que lorsque le pneu de votre véhicule est à plat, vous ne trouvez pas une autre voiture car elle ne va pas mieux rouler; vous changez simplement le pneu qui empêche d’avancer. Je ne donne pas cher des personnes qui lui serviront de paillasson pour ses ambitions politiques. Les élections en 2023 doivent déjà obséder ses pensées. Le second tour de fin mars n’est qu’une étape.»

Mercredi, interrogée sur cette éventualité, la présidente du gouvernement genevois Anne Emery-Torracinta a assuré que «si Pierre Maudet est élu, un département lui sera bien attribué». Sa collègue Nathalie Fontanet a précisé: «Le rapport Fonjallaz recommande de ne plus lui subordonner les collaborateurs du DDE, mais ne dit pas qu’il ne peut plus avoir de personnel sous ses ordres.»