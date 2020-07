Genève

Maudet pas exclu du débat sur les retraites de la police

Le Tribunal fédéral a donné tort aux syndicats policiers. Ceux-ci voulaient interdire leur ancien conseiller d’Etat, sous enquête, de participer aux discussions sur le plan de prévoyance des policiers et des gardiens de prison.

Le conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet ne sera pas muselé, dans les discussions du gouvernement cantonal sur le nouveau plan de prévoyance des policiers et des gardiens de prison. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par les syndicats policiers UPCP et SPJ. Ils demandaient que Pierre Maudet soit écarté de ce dossier à cause de l'enquête pénale dont il fait l'objet.