Football

Maupay: «Les joueurs d’Arsenal doivent apprendre l’humilité»

Renversés à la dernière seconde contre Brighton, les Gunners ont été remis en place par leur bourreau.

Aaron Mooy, Mattéo Guengouzi et Neal Maupay au contact.

Une leçon d’abnégation. Lors de la rencontre entre Brighton et Arsenal samedi, les Gunners sont tombés dans les dernières secondes (90+5). La faute à un Neal Maupay rédempteur. Le Français s’était déjà fait remarquer plus tôt dans la partie. C’est lui qui est allé au contact du portier Leno, qui a dû être évacué à la 36e minute sur une civière. Plusieurs Gunners semblent aussi tenir l’attaquant pour responsable de cette blessure, ce qu’a nuancé le coach Mikel Arteta en conférence de presse. Après la rencontre, on a pu voir Mattéo Guendouzi saisir son compatriote à la gorge avant de le faire tomber, un geste inacceptable qui l’expose à une sanction disciplinaire.