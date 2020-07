Fiscalité

Maurer défend des déductions pour enfants plus hautes

Obligé de défendre un projet voulu par le Parlement mais contraire aux souhaits du Gouvernement, le ministre des Finances a dû adapter son discours pour mener campagne. L’objet sera soumis au peuple en septembre.

Le conseiller fédéral Ueli Maurer a lancé vendredi la campagne pour un relèvement des déductions fiscales pour les enfants et pour les frais de garde par des tiers. Le peuple se prononcera sur cette question le 27 septembre.

Les familles qui font garder leurs enfants dans une crèche pourraient ainsi déduire 25'000 francs de leur revenu imposable. Actuellement, ce montant est de 10'100 francs, mais il ne couvre pas l'ensemble des frais de garde. Cette mesure, adoptée en septembre 2019 par le Parlement, vise à mieux concilier vie familiale et professionnelle et lutter contre la pénurie de personnel qualifié. Selon les estimations, 2500 postes à plein temps pourraient être pourvus à court ou moyen terme. Le solde du revenu étant plus élevé, les femmes renonceront moins à une activité lucrative pour des raisons fiscales.