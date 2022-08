Forfaits fiscaux : Maurer veut garder secret le dossier controversé d’un riche contribuable

Le conseiller fédéral a répondu par la négative à la requête de l’organe suprême de surveillance des finances, qui veut vérifier si un forfait fiscal est légal ou non.

Le feuilleton entourant le forfait fiscal vaudois de Frederik Paulsen n’est pas passé aux oubliettes pour tout le monde. Le Contrôle fédéral des finances (CDF), l’organe suprême de surveillance, cherche à se procurer le dossier pour y plonger le nez et savoir si le Suédois remplissait bien les critères pour bénéficier d’un forfait fiscal ou si ses activités devaient l’en exclure. Or, sa requête se heurte à de multiples embûches.

Le «Tages-Anzeiger» révèle jeudi que le CDF a d’abord demandé le dossier fiscal de Frederik Paulsen à l’Administration fédérale des contributions. On lui a répondu non. Il l’a ensuite demandé au ministre des Finances, Ueli Maurer, directement. Il lui a répondu non. Désormais, le CDF, qui ne s’avoue pas vaincu, va, comme le lui permet la loi, faire appel à l’ensemble du Conseil fédéral pour se prononcer sur sa volonté d’aller fouiller un peu dans le dossier.