En revanche, il a été plus bavard lorsque le cas de Sergio Ramos est arrivé sur la table. «Depuis mon arrivée au PSG, j’ai trouvé des joueurs avec beaucoup de leadership. Les plus grands sont capables de jouer et de coexister dans des projets et des cultures différentes. Ici, Ramos trouverait un grand club qui a toujours l’obsession de gagner.»