Football: Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur de Chelsea 

«Mauricio est un entraîneur de classe mondiale avec un palmarès exceptionnel», ont affirmé dans un communiqué les co-propriétaires Todd Boehly et Behdad Eghbali. Eliminé de toutes les coupes, Chelsea a terminé la saison de Premier League à une triste 12e place, loin des standards habituels du champion d’Europe 2021. Pochettino devra donc repartir de zéro et uniquement sur la scène nationale, les Blues n’étant pas qualifiés pour une compétition européenne.

L’homme d’affaires Todd Boehly et le fonds d’investissement Clearlake ont pourtant investi plus de 600 millions de francs sur le marché des transferts l’été dernier et cet hiver, mais ce recrutement, axé surtout sur des joueurs jeunes et à fort potentiel, n’a pas brillé par sa cohérence.