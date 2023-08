Football: Maurin fait pencher le derby du côté d'Yverdon

C’est Evans Maurin qui a poignardé les Lausannois à la 93e minute pour le plus grand bonheur de Dominic Corness, d’Anthony Sauthier, de Mauro Rodrigues et des Yverdonnois.

Il s’appelle Evans Maurin. Et en deux semaines, du haut de ses 22 ans, il vient de rapporter trois points à Yverdon Sport. Le premier pour le prestige face au grand Young Boys la semaine dernière. Les deux autres dimanches face au puissant voisin du Lausanne-Sport. Un LS deux fois douché alors qu’il faisait tout pour forcer la décision. C’était la 93e minute, Kevin Martin venait d’enchaîner les parades pour maintenir les Yverdonnois dans le match. Et sorti de nulle part, Evans Maurin a surgi à l’autre bout du terrain pour offrir le premier derby de la saison aux Verts (2-1).

À Lausanne, on pensait pourtant que la douche ressemblait à un coup franc. 24 heures après les deux points égarés par Stade-Lausanne Ouchy face à Servette à cause d’une balle arrêtée à la 96e, le Lausanne-Sport a vécu une désillusion similaire face à YS. Son excellente première mi-temps était gâchée à quelques secondes du retour au vestiaire par un maître coup franc de Varol Tasar. L’ailier yverdonnois inscrivait là le 1-1, qui aurait pu rester le score final sans cet improbable final.

LS en mode patron

Le public de la Tuilière aurait souhaité que les 35 premières minutes durent tout le match. Une grosse première demi-heure durant laquelle le Lausanne-Sport s’est présenté en mode patron comme on l’avait rarement vu. Le soufflé est retombé, mais le LS a le mérite de l’avoir fait exister. Durant ce laps de temps, les Lausannois n’ont quasi pas quitté la moitié de terrain yverdonnoise, ont assailli le but de Kevin Martin et se sont créé plusieurs belles occasions. Dont celle qui a mené à l’ouverture du score: un tir d’Alvyn Sanches dans le petit filet (31e). Ludovic Magnin affirme que son équipe se veut plus offensive cette saison et il y avait là un juste aboutissement à un état d’esprit nettement plus dominant. De cette façon, le LS a vraiment quelque chose de séduisant.