Football - Maurizio Jacobacci a retrouvé un poste en France

Maurizio Jacobacci lors d’une rencontre de Ligue Europa entre le Dynamo Kiev et Lugano, en décembre 2019.

«Je suis très content de rejoindre un club ambitieux avec notamment le projet de nouvelles structures mais aussi un club qui travaille dans la continuité avec un côté familial», a souligné le nouveau technicien dans un communiqué. «Les échanges et la rencontre avec le Président Stéphane Rosnoblet et le Directeur Général Max Marty se sont bien passés, j’ai senti que chacun travaillait dans son secteur en donnant le maximum pour le club. Je suis donc très content d’avoir leur confiance et de commencer une nouvelle aventure avec le GF38», a-t-il ajouté.