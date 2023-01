Ski alpin: Mauro Caviezel: «Cela ne suffisait plus pour le ski de haut niveau»

«Je suis désormais en bonne santé, je dors de nouveau bien et je n’aurai pas de séquelles, ce qui est le plus important»

«C’était un long processus, car il n’est pas facile de dire au revoir à ma vie de skieur professionnel, a-t-il expliqué, très ému. Je voulais surtout retrouver mes capacités au niveau de la tête, que tout soit en ordre, mais je me suis rendu compte que malgré tous mes efforts, cela ne suffisait plus pour le sport de haut niveau.»

Deux gros chocs à la tête

«J’ai fait une liste des pour et des contre avec ma copine au début de cette année et après une longue réflexion, j’ai décidé que c’était le bon moment d’arrêter ici à Wengen», lors de ma course préférée, a expliqué le médaillé de bronze du combiné aux Mondiaux de Saint-Moritz en 2017, qui compte 12 podiums (une victoire) en Coupe du monde. «Je suis désormais en bonne santé, je dors de nouveau bien et je n’aurai pas de séquelles, ce qui est le plus important», a ajouté le vainqueur du globe de cristal de super-G 2020.