Le Grison Mauro Caviezel a remporté le premier succès de sa carrière en Coupe du monde à 32 ans. Lui qui avait déjà terminé six fois sur la deuxième marche du podium et à quatre reprises sur la troisième, s’est adjugé le Super-G raccourci de Val-d’Isère ce samedi.

Favori de l’épreuve après ses trois podiums en autant de courses, Marco Odermatt, porteur du dossard No 1, a commis trop d’erreurs de trajectoire pour se mêler à la lutte pour la victoire. Il pointe à une décevante 13e place, à 1’’01 de Caviezel, et a même été précédé par Beat Feuz (10e à 0’’91). On trouve plus loin Urs Kryenbühl (20e à 1’’22), Stefan Rogentin (23e à 1’’43), Gino Caviezel (25e à 1’’54), Gilles Roulin (30e à 2’’02) et Loïc Meillard, dont ce n’est pas la spécialité (35e à 2’’33).