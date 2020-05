Actualisé il y a 30min

Sa vente au PSG est actée

Mauro Icardi a été transféré par le club parisien

Jusqu’ici prêté par l’Inter Milan, l’attaquant argentin a signé jusqu’en 2024 avec le club du Parc des Princes. Un transfert qui devrait pousser Edinson Cavani vers la sortie.

Mauro Icardi a été définitivement transféré au PSG. Keystone

Mauro Icardi reste à Paris: l'attaquant argentin, prêté cette saison par l'Inter Milan, a signé un contrat de 4 ans allant jusqu'en 2024 avec le club parisien, qui a annoncé avoir levé l'option d'achat ce dimanche sur son site internet.

Avec 20 buts inscrits en 31 matches, Icardi (27 ans) a tout fait pour pousser le PSG à le recruter de manière définitive. Au regard du nouveau contexte économique, les dirigeants parisiens ont réussi à réduire le montant de l'opération «à moins de 60 millions d’euros», contre 70 initialement, selon la presse sportive française et italienne. Il s'agit du premier transfert majeur en Europe depuis la crise liée à la pandémie de Covid-19.

Recruté à la fin du mois d'août 2019, l'international argentin a réalisé une excellente première partie de saison avec 14 buts (9 en championnat de France et 5 en Ligue des champions), avant de marquer le pas après la trêve hivernale.

Son recrutement définitif pourrait acter le départ d'Edinson Cavani, en fin de contrat au 30 juin. Le meilleur buteur de l'histoire du club, déjà proche d'un départ en janvier dernier, se serait bien vu rallonger son bail à Paris, mais son âge (33 ans) et ses émoluments imposants ont constitué un frein pour ses dirigeants, selon diverses sources.

Les dossiers chauds de Leonardo

Avec des pertes estimées en interne à plus de 200 millions d’euros après l'arrêt de la Ligue 1, la nécessaire réduction d'une masse salariale dépassant les 300 millions s'impose pour les dirigeants parisiens. Également en fin de contrat au 30 juin, le capitaine Thiago Silva (35 ans), qui jouit comme Cavani d'un salaire XXL, risque de ne pas être retenu non plus dans la capitale, à l'instar des latéraux Thomas Meunier et Layvin Kurzawa.

Dans l'attente d'une potentielle reprise de la Ligue des champions en août, le directeur sportif du PSG Leonardo a encore d'autres dossiers chauds à régler. Sécuriser l'avenir parisien des stars Neymar et Kylian Mbappé, renouveler un effectif potentiellement amputé de plusieurs cadres historiques, et obtenir la signature du premier contrat pro des pépites de l'académie comme Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche (17 ans), très convoités aux quatre coins de l'Europe.