Football – Mauro Icardi se fait balancer par son épouse!

Wanda Icardi, femme et agente de l’attaquant argentin du PSG, a utilisé Instagram pour dénoncer les infidélités de son mari. La rupture semble consommée.

La rupture semble consommée entre Mauro et Wanda Icardi. AFP

Décidément, on parle beaucoup de Mauro Icardi ces temps. Vendredi soir, son nom revenait souvent, après la victoire arrachée par son club du PSG contre Angers (2-1). Il a en effet «provoqué» un penalty généreusement accordé par la VAR et transformé par Mbappé (87e). Le problème, c’est qu’Icardi avait commis une grosse faute au départ de l’action. Et celle-là, personne ne l’a sanctionnée. Ni l’arbitre, ni la VAR.

Samedi soir, c’est bien malgré lui que Mauro Icardi a encore fait la une des sites internet du monde entier. Son épouse Wanda, qui est aussi son agente, a en effet publié deux posts sans équivoque sur Instagram, un peu après 21 heures, lui reprochant visiblement une (ou plusieurs) infidélité(s).

Après une photo d’elle et de leurs deux filles, Francesca (6 ans) et Isabella (5 ans), elle a écrit en blanc sur fond noir: «Otra familia más que te cargaste por zorra!» En français dans le texte: «Une autre famille que tu as détruite pour une salope!»

Ce message a été immédiatement relayé sur la planète entière. Il faut en effet savoir que Wanda Icardi (ex-Nara) est une influenceuse très célèbre, notamment en Argentine, son pays d’origine. Et elle compte en tout plus de 8,3 millions de followers.

Dans la foulée, les médias argentins ont évoqué une séparation actée. La confirmation a été apportée par la journaliste Ker Weinstein, qui a publié sur son compte Instagram (@chismesdeker) un échange de messages entre elle et Wanda Icardi. «Me separé», «Je me sépare», écrit Wanda. Ce à quoi son amie journaliste lui répond: «Wanda, je te soutiens et je t’envoie beaucoup de force».

Pour bien montrer à quel point elle était déterminée, Wanda Icardi s’est désabonnée du compte Instagram de son mari. Les médias italiens et argentins évoquent une mannequin et actrice argentine comme faisant partie de la nouvelle vie (agitée) de Mauro Icardi.

Quant à savoir si Wanda Icardi continuera de s’occuper des affaires et des transferts de son probable futur ex-mari, c’est encore une autre histoire…