Football : Mauro Lustrinelli reste à la tête des M21

Le Tessinois, qui a permis aux Rougets de se qualifier pour le prochain Euro, a prolongé son contrat jusqu’au terme de la prochaine campagne européenne.

Lustrinelli occupe cette fonction depuis mars 2018. Sous sa houlette, les Rougets ont remporté 13 succès (dont neuf lors de leur campagne qualificative pour le championnat d'Europe) pour un nul et cinq revers. «Lustrinelli a formé un groupe solide et a convaincu par son travail. C'est formidable que nous puissions donner une continuité à ce projet en prolongeant ce contrat», s'est réjoui Adrian Knup, directeur sportif des M21.

Un Euro en deux parties

Grâce à ses bonnes performances, la Suisse va retrouver la phase finale d'un Euro après 10 ans d'absence. «Je suis très heureux et fier de continuer à travailler avec l'ASF. Nous sommes sur de bons rails et je me réjouis de continuer avec la "Nati du futur" au cours des prochaines années», a commenté le Tessinois de 44 ans. Pierluigi Tami, directeur des équipes nationales, ajoute: «Les M21 sont importants pour le football suisse. Nous sommes très satisfaits des bons résultats et de la façon dont Mauro Lustrinelli a travaillé avec son équipe. Il s'est concentré sur les valeurs et a fait preuve de passion».