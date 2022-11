Mauro Poggia renonce au Conseil d’Etat sauf si…

S’il est bien candidat au Grand Conseil, «j’ai décidé, d’un commun accord avec mon parti, que je ne me présenterais pas au premier tour de l’élection au Conseil d’État», a annoncé le magistrat devant la presse. Avant de préciser qu’il se réservait la possibilité de se présenter au second tour en cas de gros succès de la liste du Mouvement citoyens genevois (MCG) lors des élections au parlement. «Si le résultat du premier tour au Grand Conseil devait être exceptionnel, et qu’il apparaissait qu’il faille un autre candidat MCG au second tour, alors je me présenterais», a déclaré l’élu, évoquant les scores des cantonales 2013. Son parti avait alors presque atteint les 20%, un résultat qui n’a plus été réédité depuis (9,4% en 2018).