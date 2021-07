Genève : Mauro Poggia veut des tests payants pour faire la fête

Le conseiller d’Etat genevois estime que la gratuité des tests maintient la population dans un refus de confort de la vaccination.

A Genève plus qu’en Suisse, l’épidémie de Covid-19 reprend de la vigueur. Le taux d’incidence au bout du Léman y est actuellement le plus élevé du pays, et de loin. Une situation identique à celle de l’été-automne 2020, qui avait vu, rappelle Blick, la deuxième vague déferler sur la Suisse depuis l’ouest. Interrogé sur ces chiffres, le conseiller d’Etat chargé de la santé Mauro Poggia ne s’inquiète pas pour l’heure. Néanmoins, l’élu estime que pour enrayer la propagation d’une potentielle quatrième vague, il faut changer de paradigme. Selon lui, il faut cesser de proposer des tests antigéniques pour faire la fête et faire payer les tests PCR.