crise à champ-dollon (GE) - Mauro Poggia veut poursuivre la réforme de la prison

« Il n’y aura pas de retour en arrière. » Le conseiller d’Etat Mauro Poggia, chargé de la sécurité, a douché lundi soir dans l’émission Forum de la RTS les éventuels espoirs des gardiens de la prison de Champ-Dollon que soit abandonnée la réforme « Ambition » . Autrement dit, le départ du directeur Martin Von Muralt , qui menait ledit projet et faisait face à une vive fronde des cadres de l’établissement carcéral, ne devrait pas s’accompagner d’un changement de cap.

Si Mauro Poggia a reconnu à l’antenne de la radio nationale « des problèmes relationnels importants » entre l’ex-directeur et la hiérarchie et admis qu’ « une réforme ne se fait pas par décret. Il faut une adhésion » , il a aussi réaffirmé que la prison ne menait pas correctement sa mission de réinsertion « depuis des années » . Fustigeant des personnes « qui n’ont peut-être pas compris que les temps avaient changé » et que Champ-Dollon devait évoluer avec son époque, il a par exemple rappelé qu’il n’était « pas acceptable de séparer les ethnies, que les gens mangent séparés. La sociabilisation doit être une réalité. Ce n’est pas parce que les effectifs sont insuffisants qu’il faut faire l’impasse sur les règles de base. »