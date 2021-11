Cyclisme – Mauro Schmid signe chez Deceuninck - Quick Step

« Mauro est encore très jeune, mais il a déjà remporté une étape sur un grand tour. Il a encore une grande marge de progression vu qu’il combinait plusieurs disciplines encore récemment, s’est réjoui Patrick Lefevere, CEO de l’équipe belge. Il va désormais se concentrer sur la route ces deux prochaines saisons et nous somme s heureux de pouvoir le guider et l’aider à devenir meilleur. »

Plus de route, moins de piste

« Tout s’est bien déroulé pour moi en 2021, avec ma première saison comme professionnel sur route et les JO sur piste, a déclaré le Suisse dans un communiqué de son équipe. Mon but est désormais de laisser la piste derrière moi. Je ne vais pas me retirer en tant que pistard, mais me concentrer sur la route. Arriver dans cette nouvelle équipe est un rêve qui devient réalité. J’ai énormément de souvenirs des classiques que je regardais en tant qu’enfant, avec cette formation qui brillait. Ici, c’est tout ou rien et plusieurs cyclistes obtiennent leur chance pour tenter de gagner. »