Avant les vacances de Pâques, trois gymnasiens bâlois ont falsifié un SMS de recherche de contact pour faire croire à leur établissement scolaire qu’ils pourra i ent avoir contracté le coronavirus. Leur but? É viter les cours et rester à la maison. Leur canular a fonctionné: toute leur classe comme certains enseign a nts ont été placés en quarantaine. En tout ce sont 25 personnes qui sont restées chez elles durant dix jours. Mais la supercherie a été découverte et les trois ados risquent de payer cher ce mauvais canular.