mauvais pour la santé: Manger sans compter, un régime dangereux

«Picorez un aliment ou n’en manger qu’un morceau, comme le bout d’une tarte ou d’un croissant, cela ne compte pas. Si vous ne prenez pas de plat principal mais que des entrées, cela ne compte pas, c’est un dîner léger. Piocher pendant que vous cuisinez, cela ne compte pas. Les restes des enfants? Ils ne comptent pas. Si vous êtes ivres et que vous mangez quelque chose dont vous ne vous souvenez pas, c’est que cela n’est jamais arrivé. Si vous piquez des frites dans l’assiette de votre mari, cela ne compte pas non plus», énumère la présentatrice australienne Amanda Keller, dans une émission radio du 24 août. «C’est une façon de justifier quels aliments sont caloriques et ceux qui ne le sont pas», commente-t-elle.

Mauvais pour la santé

«Si personne ne l’a vu, c’est que ce n’est pas arrivé», «Pendant les règles, ce que l’on mange ne compte pas!», «Pour une raison ou une autre, manger plus vite et en secret signifie que cela ne s’est pas passé», «Si tu n’as pas pris ton repas du soir, tu pourras manger plus le lendemain», écrivent des internautes adeptes de cette méthode. Pourtant, cette tendance pourrait pousser au grignotage et à l’apparition de troubles du comportement alimentaire, estime Francesca Monti, une nutritionniste américaine, sur TikTok. Elle s’inquiète des dérives de telles pratiques, mauvaises pour la santé: «Compter les calories n’est pas sain, mais ingurgiter n’importe quoi n’aide pas non plus à avoir une bonne relation à la nourriture.»